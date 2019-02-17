"Валенсия" и "Эспаньол" завершили матч вничью

В рамках 24-го тура испанской Примеры "Валенсия" сыграла вничью с "Эспаньолом". В результате ничьи "летучие мыши" поднялись на 8-е место, а "попугаи" остались на 13-м.

"Валенсия" - "Эспаньол" 0:0

"Валенсия": Нето, Ронкалья, Гарай, Гайя, Ферран Торрес (Санти Мина, 76), Васс, Парехо, Коклен (Кондогбиа, 68), Черышев, Гамейро, Собрино (Гедеш, 58).

"Эспаньол": Лопес, Давид Лопес, Лопес, Росалес, Эрмосо, Дардер (Пуадо, 64), Марк Рока, Мелендо, Гранеро, У Лэй (Алфа Семеду, 72), Иглесиас (Феррейра, 78).

Предупреждения: Лопес (28), Коклен (66), Гранеро (75), Ронкалья (84), Марк Рока (87).

Удаление: Лопес (90).

Читайте также: "Реал" опозорился в матче с одним из худших клубов Примеры. | http://soccernews.ru