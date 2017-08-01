"Валенсия" и "Интер" не могут договориться по трансферу Мурильо

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"Валенсия" и "Интер" не могут договориться по трансферу Мурильо

"Валенсия" пытается купить защитника миланского "Интера" Джейсона Мурильо, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Впрочем, пока клубы не могут договориться о сумме трансфера. "Нерадзурри" требуют за 25-летнего колумбийца 14-15 миллионов евро, однако "летучие мыши" не намерены столько платить.

Мурильо выступает за "Интер" с 2015 года, сыграл 69 матчей и забил 3 гола.

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