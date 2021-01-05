"Валенсия" и "Кадис" сыграли вничью

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"Валенсия" и "Кадис" сыграли вничьюЗавершился матч 17 тура испанской Ла Лиги. "Валенсия" дома принимала "Кадис". Клуб Дениса Черышева смог отыграться и завершить матч ничьей 1:1. Россиянин провел на поле 63 минуты, но не смог отметиться голевыми действиями.

"Летучие мыши" по прежнему близки к зоне вылета. На их счету только 16 очков в 17 матчах. Клуб занимает 17 строчку в таблице чемпионата. Гости находятся на 10 месте, имея в активе 20 баллов.

"Валенсия" - "Кадис" 1:1 (0:0)

Голы: Лосано, 59 - 0:1, Гомес, 79 - 1:1

"Валенсия": Доменек, Диакаби, Тьерри Коррейя, Гильямон, Васс (Собрино, 76), Черышев (Вальехо, 64), Муса (Алекс Бланко, 64), Солер, Гайя, Макси Гомес, Гамейро (Ли Кан Ин, 26).

"Кадис": Ледесма, Алькала, Карселен, Кала, Фали Хименес, Искьердо (Акапо, 46), Йонссон, Алекс Фернандес (Переа, 89), Эспино, Негредо (Малбашич, 73), Лосано (Хименес, 73).

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