"Валенсия" и "Милан" поборются за защитника "Фиорентины"

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"Валенсия" и "Милан" поборются за защитника "Фиорентины"

"Валенсия" и "Милан" проявляют интерес к аргентинскому защитнику "Фиорентины" Херману Пеццелье, сообщает Marca.

По сведениям издания, испанский и итальянский клубы намерены подписать футболиста до закрытия трансферного окна. "Фиорентина" оценивает аргентинца в 15 миллионов евро, но "Милан" и "Валенсия" хотят арендовать его с обязательством выкупа в конце сезона.

29-летний Пеццелья выступает за "Фиорентину" с 2018 года, провел за клуб 104 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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