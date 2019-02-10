"Валенсия" и "Реал Сосьедад" расписали безголевую ничью
В рамках 23-го тура испанской Примеры "Валенсия" сыграла вничью с "Реал Сосьедадом". Турнирное положение команд осталось прежним. "Летучие мыши" - идут на 8-м месте, а баски - на 9-м.
"Валенсия" - "Реал Сосьедад" 0:0
"Валенсия": Нето, Гарай, Гайя, Пиччини, Ронкалья, Солер, Парехо, Кондогбиа (Коклен, 62), Черышев (Гедеш, 75), Гамейро, Санти Мина (Родриго, 66).
"Реал Сосьедад": Рульи, Льоренте, Тео, Сальдуа, Навас (Морено, 59), Ильярраменди, Субельдия, Мерино (Сангальи, 66), Янузай (Сандро Рамирес, 75), Ойарсабаль, Виллиан Жозе.
Предупреждения: Санти Мина (26), Тео (33), Пиччини (57), Ильярраменди (76), Сандро Рамирес (78), Сальдуа (86).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|22
|50
|2
|Реал Мадрид
|23
|45
|3
|Атлетико Мадрид
|23
|44
|4
|Севилья
|22
|36
|5
|Хетафе
|23
|35
|6
|Бетис
|23
|32
|7
|Алавес
|22
|32
|8
|Валенсия
|23
|31
|9
|Реал Сосьедад
|23
|31
|10
|Эйбар
|22
|29
|11
|Леганес
|23
|29
|12
|Эспаньол
|23
|28
|13
|Леванте
|22
|27
|14
|Атлетик Бильбао
|22
|26
|15
|Реал Вальядолид
|23
|26
|16
|Сельта Виго
|23
|24
|17
|Жирона
|23
|24
|18
|Райо Вальекано
|23
|23
|19
|Вильярреал
|23
|20
|20
|Уэска
|23
|18