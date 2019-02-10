"Валенсия" и "Реал Сосьедад" расписали безголевую ничью

В рамках 23-го тура испанской Примеры "Валенсия" сыграла вничью с "Реал Сосьедадом". Турнирное положение команд осталось прежним. "Летучие мыши" - идут на 8-м месте, а баски - на 9-м.

"Валенсия" - "Реал Сосьедад" 0:0

"Валенсия": Нето, Гарай, Гайя, Пиччини, Ронкалья, Солер, Парехо, Кондогбиа (Коклен, 62), Черышев (Гедеш, 75), Гамейро, Санти Мина (Родриго, 66).

"Реал Сосьедад": Рульи, Льоренте, Тео, Сальдуа, Навас (Морено, 59), Ильярраменди, Субельдия, Мерино (Сангальи, 66), Янузай (Сандро Рамирес, 75), Ойарсабаль, Виллиан Жозе.

Предупреждения: Санти Мина (26), Тео (33), Пиччини (57), Ильярраменди (76), Сандро Рамирес (78), Сальдуа (86).

Читайте также: "Леганес" разгромил "Бетис" в матче Примеры благодаря хет-трику Эн-Несири (видео голов). | http://soccernews.ru