"Валенсия" и "Реал Сосьедад" расписали безголевую ничью

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"Валенсия" и "Реал Сосьедад" расписали безголевую ничью

В рамках 23-го тура испанской Примеры "Валенсия" сыграла вничью с "Реал Сосьедадом". Турнирное положение команд осталось прежним. "Летучие мыши" - идут на 8-м месте, а баски - на 9-м.

"Валенсия" - "Реал Сосьедад" 0:0

"Валенсия": Нето, Гарай, Гайя, Пиччини, Ронкалья, Солер, Парехо, Кондогбиа (Коклен, 62), Черышев (Гедеш, 75), Гамейро, Санти Мина (Родриго, 66).

"Реал Сосьедад": Рульи, Льоренте, Тео, Сальдуа, Навас (Морено, 59), Ильярраменди, Субельдия, Мерино (Сангальи, 66), Янузай (Сандро Рамирес, 75), Ойарсабаль, Виллиан Жозе.

Предупреждения: Санти Мина (26), Тео (33), Пиччини (57), Ильярраменди (76), Сандро Рамирес (78), Сальдуа (86).

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