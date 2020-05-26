"Валенсия" и "Рома" поборются за защитника "Фиорентины"

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"Валенсия" и "Рома" поборются за защитника "Фиорентины"

"Валенсия" и "Рома" проявляют интерес к аргентинскому защитнику "Фиорентины" Херману Пеццелле, сообщает La Nazione.

По сведениям издания, испанский и итальянский клубы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готовы заплатить за него 15 миллионов евро.

Стоит отметить, что недавно Пеццелла переболел коронавирусом, но сейчас он здоров.

В нынешнем сезоне 28-летний Пеццелла провел за "Фиорентину" 24 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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