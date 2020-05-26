"Валенсия" и "Рома" поборются за защитника "Фиорентины"
"Валенсия" и "Рома" проявляют интерес к аргентинскому защитнику "Фиорентины" Херману Пеццелле, сообщает La Nazione.
По сведениям издания, испанский и итальянский клубы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готовы заплатить за него 15 миллионов евро.
Стоит отметить, что недавно Пеццелла переболел коронавирусом, но сейчас он здоров.
В нынешнем сезоне 28-летний Пеццелла провел за "Фиорентину" 24 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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