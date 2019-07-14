"Валенсия" и "Сельта" обменялись футболистами

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"Валенсия" и "Сельта" обменялись футболистами

"Валенсия" обменяла нападающего Санти Мину на форварда "Сельты" Макси Гомеса.

Гомес подписал с "летучими мышами" пятилетнее соглашение. Клуб прописал ему клаусулу в размере 140 миллионов евро. Контракт Мины с "Сельтой" также рассчитан на пять лет.

В прошлом сезоне на счету Гомеса 13 голов и 5 результативных передач в 36 играх.

Мина провел 45 матчей, в которых отметился 13 забитыми мячами и 6 ассистами.

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