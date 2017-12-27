"Валенсия" и "Севилья" поборются за Алеиша Видаля

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"Валенсия" и "Севилья" поборются за Алеиша Видаля
"Валенсия" и "Севилья" проявляют интерес к защитнику "Барселоны" Алеишу Видалю, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, оба клуба намерены приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Впрочем он сам склоняется к переходу в андалусский клуб, за который он ранее выступал в сезоне 2014/15. Также игроком интересуется "Атлетико".

В этом сезоне 28-летний Видаль провел за "Барселону" 14 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

Не пропустите: "Атлетико" заинтересован в обмене игроками с "Барселоной". | http://soccernews.ru

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