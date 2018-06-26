"Валенсия" и "Севилья" поборются за игрока ПСЖ

1 Теги валенсиясевильяпсжтомас менье

"Валенсия" и "Севилья" поборются за игрока ПСЖ

"Валенсия" и "Севилья" проявляют интерес к бельгийскому защитнику ПСЖ Тома Менье, сообщает Paris United.

По сведениям издания, испанские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Парижане оценивают игрока в 30 миллионов евро. Также  бельгийцев интересуется "Наполи".

В минувшем сезоне 26-летний Менье провел 34 матча во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.

Не пропустите: ПСЖ повесил ценник на Менье. | http://soccernews.ru

Комментарии
Троглодит

Хороший защитник. Я бы с ним не расставался. Лучше продать Вератти.

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