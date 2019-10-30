"Валенсия" и "Севилья" сыграли вничью, "Леванте" оказался сильнее "Реал Сосьедада"
Завершились ещё два матча 11-го тура испанской Примеры.
В центральной встрече игрового дня "Валенсия" и "Севилья" разошлись миром, а "Леванте" в гостях одолел "Реал Сосьедад".
"Валенсия" – "Севилья" - 1:1
Голы: Окампос, 45 - 0:1, Собрино, 81 - 1:1.
"Валенсия": Силлессен, Габриэл Паулиста, Гайя, Гарай, Васс, Коклен (Кондогбиа, 40), Парехо, Ферран Торрес, Солер (Вальехо, 58), Ли Кан Ин (Собрино, 69), Макси Гомес.
"Севилья": Вацлик, Диего Карлос, Эскудеро (Гудель, 28), Кунде, Навас, Банега (Васкес, 79), Жордан, Оливер Торрес, Фернандо, Окампос, Эрнандес (Мунир, 85).
"Реал Сосьедад" – "Леванте" - 1:2
Голы: Барди, 24 - 0:1, Майораль, 40 - 0:2, Виллиан Жозе, 47 - 1:2.
"Реал Сосьедад": Ремиро, Горосабель (Сальдуа, 73), Монреаль, Льоренте, Ле Норман (Порту, 46), Сангальи (Виллиан Жозе, 46), Эдегор, Мерино, Субельдия, Ойарсабаль, Исак.
"Леванте": Фернандес, Постиго, Мирамон, Клерк, Везу, Барди (Коке, 85), Радоя, Кампанья, Мелеро (Вукчевич, 80), Майораль (Рохер Марти, 76), Моралес.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|10
|22
|2
|Гранада
|10
|20
|3
|Атлетико Мадрид
|11
|20
|4
|Севилья
|11
|20
|5
|Реал Сосьедад
|11
|19
|6
|Реал Мадрид
|9
|18
|7
|Вильярреал
|10
|17
|8
|Осасуна
|10
|14
|9
|Леванте
|11
|14
|10
|Валенсия
|11
|14
|11
|Реал Вальядолид
|11
|14
|12
|Атлетик Бильбао
|10
|13
|13
|Хетафе
|10
|13
|14
|Алавес
|11
|12
|15
|Мальорка
|10
|10
|16
|Эйбар
|10
|9
|17
|Сельта Виго
|10
|9
|18
|Бетис
|10
|9
|19
|Эспаньол
|10
|8
|20
|Леганес
|10
|5