"Валенсия" и "Севилья" сыграли вничью, "Леванте" оказался сильнее "Реал Сосьедада"

Завершились ещё два матча 11-го тура испанской Примеры.

В центральной встрече игрового дня "Валенсия" и "Севилья" разошлись миром, а "Леванте" в гостях одолел "Реал Сосьедад".

"Валенсия" – "Севилья" - 1:1

Голы: Окампос, 45 - 0:1, Собрино, 81 - 1:1.

"Валенсия": Силлессен, Габриэл Паулиста, Гайя, Гарай, Васс, Коклен (Кондогбиа, 40), Парехо, Ферран Торрес, Солер (Вальехо, 58), Ли Кан Ин (Собрино, 69), Макси Гомес.

"Севилья": Вацлик, Диего Карлос, Эскудеро (Гудель, 28), Кунде, Навас, Банега (Васкес, 79), Жордан, Оливер Торрес, Фернандо, Окампос, Эрнандес (Мунир, 85).



"Реал Сосьедад" – "Леванте" - 1:2

Голы: Барди, 24 - 0:1, Майораль, 40 - 0:2, Виллиан Жозе, 47 - 1:2.

"Реал Сосьедад": Ремиро, Горосабель (Сальдуа, 73), Монреаль, Льоренте, Ле Норман (Порту, 46), Сангальи (Виллиан Жозе, 46), Эдегор, Мерино, Субельдия, Ойарсабаль, Исак.

"Леванте": Фернандес, Постиго, Мирамон, Клерк, Везу, Барди (Коке, 85), Радоя, Кампанья, Мелеро (Вукчевич, 80), Майораль (Рохер Марти, 76), Моралес.

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