"Валенсия" и "Севилья" сыграли вничью, "Леванте" оказался сильнее "Реал Сосьедада"

Теги валенсиясевильяреал сосьедадлеванте

"Валенсия" и "Севилья" сыграли вничью, "Леванте" оказался сильнее "Реал Сосьедада"

Завершились ещё два матча 11-го тура испанской Примеры. 

В центральной встрече игрового дня "Валенсия" и "Севилья" разошлись миром, а "Леванте" в гостях одолел "Реал Сосьедад".

"Валенсия" – "Севилья" - 1:1

Голы: Окампос, 45 - 0:1, Собрино, 81 - 1:1.

"Валенсия": Силлессен, Габриэл Паулиста, Гайя, Гарай, Васс, Коклен (Кондогбиа, 40), Парехо, Ферран Торрес, Солер (Вальехо, 58), Ли Кан Ин (Собрино, 69), Макси Гомес.

"Севилья": Вацлик, Диего Карлос, Эскудеро (Гудель, 28), Кунде, Навас, Банега (Васкес, 79), Жордан, Оливер Торрес, Фернандо, Окампос, Эрнандес (Мунир, 85).
 

"Реал Сосьедад" – "Леванте" - 1:2

Голы: Барди, 24 - 0:1, Майораль, 40 - 0:2, Виллиан Жозе, 47 - 1:2.

"Реал Сосьедад": Ремиро, Горосабель (Сальдуа, 73), Монреаль, Льоренте, Ле Норман (Порту, 46), Сангальи (Виллиан Жозе, 46), Эдегор, Мерино, Субельдия, Ойарсабаль, Исак.

"Леванте": Фернандес, Постиго, Мирамон, Клерк, Везу, Барди (Коке, 85), Радоя, Кампанья, Мелеро (Вукчевич, 80), Майораль (Рохер Марти, 76), Моралес.

Не пропустите: "Барселона" разгромила "Вальядолид". Месси забил два гола и отдал два ассиста. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Серхио Рамос повторил рекорд Месси

Серхио Рамос повторил рекорд Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 10 22
2 Гранада Гранада 10 20
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 11 20
4 Севилья Севилья 11 20
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 11 19
6 Реал Мадрид Реал Мадрид 9 18
7 Вильярреал Вильярреал 10 17
8 Осасуна Осасуна 10 14
9 Леванте Леванте 11 14
10 Валенсия Валенсия 11 14
11 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 11 14
12 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 10 13
13 Хетафе Хетафе 10 13
14 Алавес Алавес 11 12
15 Мальорка Мальорка 10 10
16 Эйбар Эйбар 10 9
17 Сельта Виго Сельта Виго 10 9
18 Бетис Бетис 10 9
19 Эспаньол Эспаньол 10 8
20 Леганес Леганес 10 5
Полная таблица

топ-5 тегов