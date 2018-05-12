"Валенсия" и "Вильярреал" побеждают и другие результаты 37-го тура Примеры

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"Валенсия" и "Вильярреал" побеждают и другие результаты 37-го тура Примеры

В рамках 37-го тура испанской Примеры состоялись ещё четыре матча. "Вильярреал", "Эйбар", "Алавес" и "Валенсия" обыграли "Депортиво", "Лас Пальмас", "Атлетик" и "Жирону" соответственно.

"Депортиво" – "Вильярреал" - 2:4

Голы: Кастильехо, 2 - 0:1, Тригерос, 31 - 0:2, Кастильехо, 45 - 0:3, Борха Валье, 58 - 1:3, Борха Валье, 88 - 2:3, Черышев, 90 - 2:4.

"Депортиво": Мартинес, Альбентоса, Луизинью, Хуанфран (Садик, 75), Наварро, Гильерме (Баккали, 46), Крон-Дели, Вальверде (Москера, 67), Борха Валье, Адриан, Перес.

"Вильярреал": Асенхо, Альваро Гонсалес, Коста, Марио Гаспар, Руис, Родри Эрнандес, Тригерос (Хави Фуэго, 87), Форнальс, Кастильехо (Черышев, 73), Раба (Сансоне, 61), Бакка.
 

"Эйбар" – "Лас Пальмас" - 1:0

Гол: Шарлес, 5 - 1:0.

"Эйбар": Дмитрович, Ломбан, Паулу Оливейра (Арбилья, 71), Хосе Анхель, Пенья, Диоп (Эскаланте, 9), Дани Гарсия, Жордан, Орельяна, Инуи, Шарлес (Капа, 75).

"Лас Пальмас": Чичисола, Химо Наварро, Кастельяно, Маседо, Гальвес, Кастельяно, Гомес (Экспосито, 80), Халилович (Момо, 66), Самперио (Эзекиэл, 53), Начо Хиль, Кальери.
 

"Алавес" – "Атлетик" - 3:1 

Голы: Гвидетти, 43 - 1:0, Мунир, 60 - 2:0, Ибаи Гомес, 77 - 3:0, Муниаин, 79 - 3:1.

"Алавес": Пачеко, Марипан, Руано (Мубарак, 53), Агиррегабириа, Лагуардиа, Ибаи Гомес, Пина, Ману Гарсия, Педраса, Гвидетти (Собрино, 77), Мунир (Эли, 85).

"Атлетик": Аррисабалага, Йерай Альварес, Мартинес, Саборит (Кордоба, 66), Нуньес, Иньяки Уильямс, Беньят, Муниаин, Микель Рико (Сан Хосе, 41), Де Маркос, Адурис.
 

"Жирона" – "Валенсия" - 0:1

Гол: Вьетто, 61 - 0:1.

"Жирона": Буну, Маффео (Адай, 69), Эспиноса, Хуанпе, Мохика, Тимор, Гарсия (Амагат, 82), Гранель, Рамальо, Стуани, Лосано (Олунга, 73).

"Валенсия": Доменек, Рубен Везу, Мурильо, Монтойя, Тони Лато (Начо Видаль, 86), Максимович, Гонсалу Гедеш, Солер, Дзадза (Родриго, 71), Вьетто, Ферран Торрес (Гайя, 77).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 36 90
2 Атлетико Мадрид 37 78
3 Реал Мадрид 37 75
4 Валенсия 37 70
5 Вильярреал 37 60
6 Бетис 37 60
7 Севилья 37 55
8 Хетафе 37 52
9 Эйбар 37 50
10 Реал Сосьедад 37 49
11 Жирона 37 48
12 Алавес 37 47
13 Эспаньол 37 46
14 Сельта Виго 37 46
15 Атлетик Бильбао 37 43
16 Леванте 36 43
17 Леганес 37 40
18 Депортиво Ла-Корунья 37 29
19 Лас Пальмас 37 22
20 Малага 37 20
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