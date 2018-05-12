"Валенсия" и "Вильярреал" побеждают и другие результаты 37-го тура Примеры
В рамках 37-го тура испанской Примеры состоялись ещё четыре матча. "Вильярреал", "Эйбар", "Алавес" и "Валенсия" обыграли "Депортиво", "Лас Пальмас", "Атлетик" и "Жирону" соответственно.
"Депортиво" – "Вильярреал" - 2:4
Голы: Кастильехо, 2 - 0:1, Тригерос, 31 - 0:2, Кастильехо, 45 - 0:3, Борха Валье, 58 - 1:3, Борха Валье, 88 - 2:3, Черышев, 90 - 2:4.
"Депортиво": Мартинес, Альбентоса, Луизинью, Хуанфран (Садик, 75), Наварро, Гильерме (Баккали, 46), Крон-Дели, Вальверде (Москера, 67), Борха Валье, Адриан, Перес.
"Вильярреал": Асенхо, Альваро Гонсалес, Коста, Марио Гаспар, Руис, Родри Эрнандес, Тригерос (Хави Фуэго, 87), Форнальс, Кастильехо (Черышев, 73), Раба (Сансоне, 61), Бакка.
"Эйбар" – "Лас Пальмас" - 1:0
Гол: Шарлес, 5 - 1:0.
"Эйбар": Дмитрович, Ломбан, Паулу Оливейра (Арбилья, 71), Хосе Анхель, Пенья, Диоп (Эскаланте, 9), Дани Гарсия, Жордан, Орельяна, Инуи, Шарлес (Капа, 75).
"Лас Пальмас": Чичисола, Химо Наварро, Кастельяно, Маседо, Гальвес, Кастельяно, Гомес (Экспосито, 80), Халилович (Момо, 66), Самперио (Эзекиэл, 53), Начо Хиль, Кальери.
"Алавес" – "Атлетик" - 3:1
Голы: Гвидетти, 43 - 1:0, Мунир, 60 - 2:0, Ибаи Гомес, 77 - 3:0, Муниаин, 79 - 3:1.
"Алавес": Пачеко, Марипан, Руано (Мубарак, 53), Агиррегабириа, Лагуардиа, Ибаи Гомес, Пина, Ману Гарсия, Педраса, Гвидетти (Собрино, 77), Мунир (Эли, 85).
"Атлетик": Аррисабалага, Йерай Альварес, Мартинес, Саборит (Кордоба, 66), Нуньес, Иньяки Уильямс, Беньят, Муниаин, Микель Рико (Сан Хосе, 41), Де Маркос, Адурис.
"Жирона" – "Валенсия" - 0:1
Гол: Вьетто, 61 - 0:1.
"Жирона": Буну, Маффео (Адай, 69), Эспиноса, Хуанпе, Мохика, Тимор, Гарсия (Амагат, 82), Гранель, Рамальо, Стуани, Лосано (Олунга, 73).
"Валенсия": Доменек, Рубен Везу, Мурильо, Монтойя, Тони Лато (Начо Видаль, 86), Максимович, Гонсалу Гедеш, Солер, Дзадза (Родриго, 71), Вьетто, Ферран Торрес (Гайя, 77).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|36
|90
|2
|Атлетико Мадрид
|37
|78
|3
|Реал Мадрид
|37
|75
|4
|Валенсия
|37
|70
|5
|Вильярреал
|37
|60
|6
|Бетис
|37
|60
|7
|Севилья
|37
|55
|8
|Хетафе
|37
|52
|9
|Эйбар
|37
|50
|10
|Реал Сосьедад
|37
|49
|11
|Жирона
|37
|48
|12
|Алавес
|37
|47
|13
|Эспаньол
|37
|46
|14
|Сельта Виго
|37
|46
|15
|Атлетик Бильбао
|37
|43
|16
|Леванте
|36
|43
|17
|Леганес
|37
|40
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|37
|29
|19
|Лас Пальмас
|37
|22
|20
|Малага
|37
|20