"Валенсия" и "Вильярреал" пробились в 1/8 финала Кубка Испании
Представляем результаты матчей 1/16 финала Кубка Испании.
"Малага" - "Гранада" 1:2
Голы: Вико, 16 - 0:1, Молина, 28 - 0:2, Кинтана, 76 - 1:2
"Малага": Сориано, Кинтана (Луис Муньос, 73), Гонсалес, Мехиас, Хуанде Ривас, Самперио, Эскасси, Энрикес (Кинтана, 46), Рамани (Хоакин Муньос, 58), Хосабед (Родригес, 69), Са (Чаваррия, 46).
"Гранада": Эскандель, Вальехо, Перес, Пепе Санчес (Монторо, 85), Фулькье, Вико (Эррера, 68), Соро (Кенеди, 56), Пуэртас, Милья (Дуарте, 85), Этеки, Молина (Сольдадо, 68).
"Эспаньол" - "Осасуна" 0:2
Голы: Мартинес, 9 - 0:1, Барха, 29 - 0:2
"Эспаньол": Оласабаль, Калеро, Хиль, Кабрера, Давид Лопес (Дардер, 53), Мелендо (Эмбарба, 53), Варгас (Меламед, 67), Пуадо (де Томас, 53), Мерида, У Лэй (Вадильо, 75), Дидак Вила.
"Осасуна": Хуан Перес, Ронкалья (Видаль, 67), Унаи Гарсия, Навас, Санчес, Барха (Рубен Гарсия, 84), Торро (Ойер Санхурхо, 66), Хони Родригес (Роберто Торрес, 76), Гальего, Будимир (Иньиго Перес, 67), Мартинес.
"Навалькарнеро" - "Эйбар" 3:1
Голы: Муто, 16 - 0:1, Хаймес, 30 - 1:1, Эснайдер, 61 - 2:1, Эснайдер, 79 - 3:1
"Эйбар": Йоэль Родригес, Куберо (Посо, 72), Арбилья (Бигас, 46), Бургос, Родригес, Инуи (Рафа Соареш, 46), Леон, Ресио (Экспосито, 46), Альварес, Кике Гонсалес (Кике Гарсия, 63), Муто.
"Спортинг" Хихон - "Бетис" 0:2
Голы: Каналес (пен), 28 - 0:1, Родри, 31 - 0:2
"Спортинг" Хихон: Санчес, Бабен (Сауль Гарсия, 78), Милованов, Пабло Гарсия, Вальенте, Хави Фуэго (Начо Мендес, 69), Кармона (Борха Лопес, 23), Кристиан Сальвадор, Айтор Гарсия (Ману Гарсия, 69), Джурджевич (Перес, 69), Чумич.
"Бетис": Роблес, Руис, Морено, Сидней, Эмерсон (Дельгадо, 80), Лайнес (Фекир, 73), Акуоку, Родри (Тельо, 81), Каналес (Гуардадо, 46), Хуанми, Санабрия (Иглесиас, 73).
Удаление: Вальенте (21).
"Тенерифе" - "Вильярреал" 0:1
Гол: Фер Ниньо, 90 - 0:1
"Тенерифе": Эрнандес, Мур (Какабадзе, 73), Помарес, Уилсон, Алонсо, Руис Аренага, Санс, Бермехо (Муньос, 67), Вада (Сусо Сантана, 87), Фран Соль (Падилья, 86), Апе (Сарфино, 67).
"Вильярреал": Рульи, Фойт, Коста (Пенья, 61), Фунес Мори, Эступиньян, Коклен (Капу, 84), Алекс Баэна (Жерар Морено, 61), Пино, Тригерос, Раба (Парехо, 61), Бакка (Фер Ниньо, 75).
"Алькоркон" - "Валенсия" 0:2
Голы: Куандреди, 12 - 0:1, Вальехо, 76 - 0:2
"Алькоркон": Касадо, Кастро (Гарсия, 85), Леон, Давид Фернандес, Бельвис (Рамирес, 46), Реку (Боатенг, 61), Соса (Оскар, 62), Горостиди, Браво, Альваро (Эскардо, 61), Барберо.
"Валенсия": Риверо, Мангаля, Тони Лато, Гильямон (Диакаби, 66), Тьерри Коррейя (Молина, 85), Куандреди, Рачич, Муса (Джейсон, 77), Гедеш (Алекс Бланко, 66), Вальехо (Ли Кан Ин, 77), Собрино.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14