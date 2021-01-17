"Валенсия" и "Вильярреал" пробились в 1/8 финала Кубка Испании

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"Валенсия" и "Вильярреал" пробились в 1/8 финала Кубка Испании

Представляем результаты матчей 1/16 финала Кубка Испании.

"Малага" - "Гранада" 1:2

Голы: Вико, 16 - 0:1, Молина, 28 - 0:2, Кинтана, 76 - 1:2

"Малага": Сориано, Кинтана (Луис Муньос, 73), Гонсалес, Мехиас, Хуанде Ривас, Самперио, Эскасси, Энрикес (Кинтана, 46), Рамани (Хоакин Муньос, 58), Хосабед (Родригес, 69), Са (Чаваррия, 46).

"Гранада": Эскандель, Вальехо, Перес, Пепе Санчес (Монторо, 85), Фулькье, Вико (Эррера, 68), Соро (Кенеди, 56), Пуэртас, Милья (Дуарте, 85), Этеки, Молина (Сольдадо, 68).


"Эспаньол" - "Осасуна" 0:2

Голы: Мартинес, 9 - 0:1, Барха, 29 - 0:2

"Эспаньол": Оласабаль, Калеро, Хиль, Кабрера, Давид Лопес (Дардер, 53), Мелендо (Эмбарба, 53), Варгас (Меламед, 67), Пуадо (де Томас, 53), Мерида, У Лэй (Вадильо, 75), Дидак Вила.

"Осасуна": Хуан Перес, Ронкалья (Видаль, 67), Унаи Гарсия, Навас, Санчес, Барха (Рубен Гарсия, 84), Торро (Ойер Санхурхо, 66), Хони Родригес (Роберто Торрес, 76), Гальего, Будимир (Иньиго Перес, 67), Мартинес.


"Навалькарнеро" - "Эйбар" 3:1

Голы: Муто, 16 - 0:1, Хаймес, 30 - 1:1, Эснайдер, 61 - 2:1, Эснайдер, 79 - 3:1

"Эйбар": Йоэль Родригес, Куберо (Посо, 72), Арбилья (Бигас, 46), Бургос, Родригес, Инуи (Рафа Соареш, 46), Леон, Ресио (Экспосито, 46), Альварес, Кике Гонсалес (Кике Гарсия, 63), Муто.


"Спортинг" Хихон - "Бетис" 0:2

Голы: Каналес (пен), 28 - 0:1, Родри, 31 - 0:2

"Спортинг" Хихон: Санчес, Бабен (Сауль Гарсия, 78), Милованов, Пабло Гарсия, Вальенте, Хави Фуэго (Начо Мендес, 69), Кармона (Борха Лопес, 23), Кристиан Сальвадор, Айтор Гарсия (Ману Гарсия, 69), Джурджевич (Перес, 69), Чумич.

"Бетис": Роблес, Руис, Морено, Сидней, Эмерсон (Дельгадо, 80), Лайнес (Фекир, 73), Акуоку, Родри (Тельо, 81), Каналес (Гуардадо, 46), Хуанми, Санабрия (Иглесиас, 73).

Удаление: Вальенте (21).


"Тенерифе" - "Вильярреал" 0:1

Гол: Фер Ниньо, 90 - 0:1

"Тенерифе": Эрнандес, Мур (Какабадзе, 73), Помарес, Уилсон, Алонсо, Руис Аренага, Санс, Бермехо (Муньос, 67), Вада (Сусо Сантана, 87), Фран Соль (Падилья, 86), Апе (Сарфино, 67).

"Вильярреал": Рульи, Фойт, Коста (Пенья, 61), Фунес Мори, Эступиньян, Коклен (Капу, 84), Алекс Баэна (Жерар Морено, 61), Пино, Тригерос, Раба (Парехо, 61), Бакка (Фер Ниньо, 75).


"Алькоркон" - "Валенсия" 0:2

Голы: Куандреди, 12 - 0:1, Вальехо, 76 - 0:2

"Алькоркон": Касадо, Кастро (Гарсия, 85), Леон, Давид Фернандес, Бельвис (Рамирес, 46), Реку (Боатенг, 61), Соса (Оскар, 62), Горостиди, Браво, Альваро (Эскардо, 61), Барберо.

"Валенсия": Риверо, Мангаля, Тони Лато, Гильямон (Диакаби, 66), Тьерри Коррейя (Молина, 85), Куандреди, Рачич, Муса (Джейсон, 77), Гедеш (Алекс Бланко, 66), Вальехо (Ли Кан Ин, 77), Собрино.

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7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
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