"Валенсия" и "Вильярреал" пробились в четвертьфинал Кубка Испании
"Валенсия" и "Вильярреал" вышли в 1/4 финала Кубка Испании, одолев "Культурал Леонезу" и "Райо Вальекано" соответственно.
"Культурал Леонеза" - "Валенсия" 0:0, по пенальти - 2:4
"Культурал Леонеза": Жиффар, Терезен, Иван Гарридо, Араухо (Кастаньеда, 76), Монтес, Луке (Менудо, 100), Гудиньо, Мартинес (Серхио Маркос, 80), Аугусто Галван (Даниэл, 23), Фернандес Лопес, Серхио Бенито.
"Валенсия": Доменек, Коста (Гайя, 75), Тьерри Коррейя, Габриэл Паулиста, Диакаби, Кондогбиа (Коклен, 82), Парехо, Ферран Торрес, Ли Кан Ин (Макси Гомес, 64), Солер, Гамейро (Собрино, 99).
"Райо Вальекано" - "Вильярреал" 0:2
Голы: Ниньо, 83 - 0:1, Касорла, 85 - 0:2
"Райо Вальекано": Морро, Сауль Гарсия, Милич, Паскуаль, Тито, Суарес (Трехо, 70), Гарсия (Де Фрутос, 77), Паласон, Оскар Валентин, Мартин, Хони Монтьель (Ульоа, 70).
"Вильярреал": Фернандес, Альбиоль, Фунес Мори, Кинтилья, Пенья, Мойсес Гомес, Тригерос, Онтиверос (Чуквуэзе, 74), Морланес (Касорла, 59), Замбо-Ангисса, Бакка (Ниньо, 59).
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|Команда
|М
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|20
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|2
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14