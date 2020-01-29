"Валенсия" и "Вильярреал" пробились в четвертьфинал Кубка Испании

Теги валенсиявильярреалкультурал леонезарайо вальекано

"Валенсия" и "Вильярреал" пробились в четвертьфинал Кубка Испании

"Валенсия" и "Вильярреал" вышли в 1/4 финала Кубка Испании, одолев "Культурал Леонезу" и "Райо Вальекано" соответственно.

"Культурал Леонеза" - "Валенсия" 0:0, по пенальти - 2:4

"Культурал Леонеза": Жиффар, Терезен, Иван Гарридо, Араухо (Кастаньеда, 76), Монтес, Луке (Менудо, 100), Гудиньо, Мартинес (Серхио Маркос, 80), Аугусто Галван (Даниэл, 23), Фернандес Лопес, Серхио Бенито.

"Валенсия": Доменек, Коста (Гайя, 75), Тьерри Коррейя, Габриэл Паулиста, Диакаби, Кондогбиа (Коклен, 82), Парехо, Ферран Торрес, Ли Кан Ин (Макси Гомес, 64), Солер, Гамейро (Собрино, 99).


"Райо Вальекано" - "Вильярреал" 0:2

Голы: Ниньо, 83 - 0:1, Касорла, 85 - 0:2

"Райо Вальекано": Морро, Сауль Гарсия, Милич, Паскуаль, Тито, Суарес (Трехо, 70), Гарсия (Де Фрутос, 77), Паласон, Оскар Валентин, Мартин, Хони Монтьель (Ульоа, 70).

"Вильярреал": Фернандес, Альбиоль, Фунес Мори, Кинтилья, Пенья, Мойсес Гомес, Тригерос, Онтиверос (Чуквуэзе, 74), Морланес (Касорла, 59), Замбо-Ангисса, Бакка (Ниньо, 59).

Читайте также: "Атлетик" вышел в четвертьфинал Кубка Испании, играя вдесятером со 2-й минуты. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Реал" уверенно выбил "Сарагосу" из Кубка Испании

"Реал" уверенно выбил "Сарагосу" из Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов