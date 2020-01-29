"Валенсия" и "Вильярреал" пробились в четвертьфинал Кубка Испании

"Валенсия" и "Вильярреал" вышли в 1/4 финала Кубка Испании, одолев "Культурал Леонезу" и "Райо Вальекано" соответственно.

"Культурал Леонеза" - "Валенсия" 0:0, по пенальти - 2:4

"Культурал Леонеза": Жиффар, Терезен, Иван Гарридо, Араухо (Кастаньеда, 76), Монтес, Луке (Менудо, 100), Гудиньо, Мартинес (Серхио Маркос, 80), Аугусто Галван (Даниэл, 23), Фернандес Лопес, Серхио Бенито.

"Валенсия": Доменек, Коста (Гайя, 75), Тьерри Коррейя, Габриэл Паулиста, Диакаби, Кондогбиа (Коклен, 82), Парехо, Ферран Торрес, Ли Кан Ин (Макси Гомес, 64), Солер, Гамейро (Собрино, 99).



"Райо Вальекано" - "Вильярреал" 0:2

Голы: Ниньо, 83 - 0:1, Касорла, 85 - 0:2

"Райо Вальекано": Морро, Сауль Гарсия, Милич, Паскуаль, Тито, Суарес (Трехо, 70), Гарсия (Де Фрутос, 77), Паласон, Оскар Валентин, Мартин, Хони Монтьель (Ульоа, 70).

"Вильярреал": Фернандес, Альбиоль, Фунес Мори, Кинтилья, Пенья, Мойсес Гомес, Тригерос, Онтиверос (Чуквуэзе, 74), Морланес (Касорла, 59), Замбо-Ангисса, Бакка (Ниньо, 59).

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