"Валенсия" имеет худший процент реализации в Примере

"Валенсия" сыграла вничью с "Вальядолидом" (1:1) в матче 19-го тура испанской Примеры.

Видеообзор матча "Валенсия" - "Вальядолид" (1:1).

По данным Opta Sports, по итогам половины сезона "Валенсия" хуже всех реализовывает моменты среди всех клубов чемпионата Испании. В общей сложности клуб нанес 263 удара по воротам соперников из которых удачными были лишь 17.

Процент реализации моментов у "Валенсии" - 6,5%.

"Валенсия", набрав 23 балла, располагается на 10 строчке в таблице Ла Лиги.

А еще: "Валенсия" потеряла очки в игре с "Вальядолидом"| http://soccernews.ru