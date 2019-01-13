"Валенсия" имеет худший процент реализации в Примере

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"Валенсия" имеет худший процент реализации в Примере

"Валенсия" сыграла вничью с "Вальядолидом" (1:1) в матче 19-го тура испанской Примеры.

Видеообзор матча "Валенсия" - "Вальядолид" (1:1).

По данным Opta Sports, по итогам половины сезона "Валенсия" хуже всех реализовывает моменты среди всех клубов чемпионата Испании. В общей сложности клуб нанес 263 удара по воротам соперников из которых удачными были лишь 17. 

Процент реализации моментов у "Валенсии" - 6,5%.

"Валенсия", набрав 23 балла, располагается на 10 строчке в таблице Ла Лиги.

А еще: "Валенсия" потеряла очки в игре с "Вальядолидом"| http://soccernews.ru 

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