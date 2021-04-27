"Валенсия" интересуется Азмуном
Фото: Твиттер @zenit_spb
Нападающий "Зенита" и сборной Ирана Сердар Азмун может продолжить карьеру в испанской Ла Лиге.
По информации El Gol Digital, за игроком наблюдает "Валенсия". Футболист крайне заинтересовал руководство "летучих мышей", однако, покупка будет зависеть от того, сможет ли клуб продать форварда Макси Гомеса.
Напомним, что на 26-летнего иранца претендует несколько европейских клубов, в числе которых выделяется лондонский "Арсенал".
В сезоне 2020/2021 Азмун выходил на поле в 27 матчах за "Зенит" во всех турнирах. На его счету 16 забитых мячей и 5 результативных передач.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 23 миллиона евро.
Читать также: Два итальянских клуба хотят купить Азмуна | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Названа сумма, которую "Шахтер" предложил Де Дзерби
-
«Реал» не продаст Эдегора
-
Французскую Лигу 1 могут сократить до 18 клубов
-
Игроки "Интера" окажут помощь клубу, отказавшись от бонусов за победу в чемпионате Италии
-
Василий Уткин: "Интересно, что за дурак писал заявление ЦСКА"
-
Депутат Лебедев: "Лучше судья-трансгендер, чем наш Вилков"
-
Роджерс не хочет работать в "Тоттенхэме"
-
Аллигатор прервал тренировку "Торонто" (видео)
-
"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" следят за нападающим "Лилля"
-
"Валенсия" интересуется Азмуном
-
Гвардиола: "Не думал о Мбаппе и Неймаре, хотел просто выспаться"
-
"Атлетико" хочет купить лучшего ассистента чемпионата Португалии
-
"РБ Лейпциг" хочет забрать лучшего бомбардира "Зальцбурга"
-
Ибрагимович восстановился от травмы
-
Эрик Гарсия перейдет в "Барселону"
-
"Локомотив" хочет продлить контракт с Николичем до матча с "Зенитом"
-
Почеттино поделился мыслями перед полуфиналом против "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов
-
ЭСК признала ошибочной красную карточку Ахметова
-
Расписание матчей 28-го тура РПЛ
-
Газизов мог зимой уйти из "Спартака" в ЦСКА
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14