"Валенсия" интересуется Азмуном

Фото: Твиттер @zenit_spb

Нападающий "Зенита" и сборной Ирана Сердар Азмун может продолжить карьеру в испанской Ла Лиге.

По информации El Gol Digital, за игроком наблюдает "Валенсия". Футболист крайне заинтересовал руководство "летучих мышей", однако, покупка будет зависеть от того, сможет ли клуб продать форварда Макси Гомеса.

Напомним, что на 26-летнего иранца претендует несколько европейских клубов, в числе которых выделяется лондонский "Арсенал".

В сезоне 2020/2021 Азмун выходил на поле в 27 матчах за "Зенит" во всех турнирах. На его счету 16 забитых мячей и 5 результативных передач.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 23 миллиона евро.