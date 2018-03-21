"Валенсия" интересуется четырьмя игроками "Манчестер Юнайтед"

"Валенсия" может пополниться четырьмя игроками "Манчестер Юнайтед", сообщает Superdeporte.

По сведениям издания, испанский клуб проявляет интерес к защитнику Маттео Дармиану, полузащитнику Андеру Эррере и Маруану Феллаини, а также нападающему Антони Мартиалю.

Стоит отметить, что главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью не рассчитывает на Дармиана и Эрреру, а контракт Феллаини с "МЮ" истекает летом. Что касается Мартиаля, то он недоволен количеством игровой практики в этом сезоне.

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