"Валенсия" интересуется французским талантом

"Валенсия" проявляет интерес к французскому защитнику "Лиона" Муктару Диакаби, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, испанский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Его ориентировочная стоимость составляет 14 миллионов евро.

В этом сезоне 21-летний Диакаби провел за "Лион" 21 матч во всех турнирах и забил 2 гола.

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