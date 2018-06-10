"Валенсия" интересуется хавбеком "Браселоны"

"Валенсия" интересуется полузащитником каталонской "Барселоны" Денисом Суаресом, информирует AS.

Так, по сведениям издания, "летучие мыши" планируют предпринять попытки подписать 24-летнего хавбека "сине-гранатовых" этим летом. Однако сам футболист и его клуб не заинтересованы в прекращении сотрудничества.

В завершившемся сезоне Суарес забил 3 мяча и сделал 5 результативных передач в 27 матчах за "Барселону".

Напомним, "Валенсия" все-таки выкупит вингера ПСЖ. | soccernews.ru