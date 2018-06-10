"Валенсия" интересуется хавбеком "Браселоны"

Теги валенсиябарселонаденис суарес

"Валенсия" интересуется хавбеком "Браселоны""Валенсия" интересуется полузащитником каталонской "Барселоны" Денисом Суаресом, информирует AS.

Так, по сведениям издания, "летучие мыши" планируют предпринять попытки подписать 24-летнего хавбека "сине-гранатовых" этим летом. Однако сам футболист и его клуб не заинтересованы в прекращении сотрудничества.

В завершившемся сезоне Суарес забил 3 мяча и сделал 5 результативных передач в 27 матчах за "Барселону".

Напомним, "Валенсия" все-таки выкупит вингера ПСЖ. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Три дня до Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 11 июня

Три дня до Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 11 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов