"Валенсия" интересуется хавбеком ПСЖ

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"Валенсия" интересуется хавбеком ПСЖ

"Валенсия" хочет подписать полузащитника ПСЖ Гонсалу Гедеша, сообщает Marca.

По сведениям издания, клубы ещё на прошлой неделе договорились об аренде 20-летнего португальца, но парижане затягивали переговоры, так как намеревались сохранить игрока.

Отмечается, что президент "Валенсии" Аниль Мурти уже отправился в столицу Франции, чтобы завершить сделку.

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