"Валенсия" интересуется хавбеком "Ювентуса"

Хавбек "Ювентуса" Стефано Стураро может продолжить карьеру в Испании.

Как сообщает Tuttomercatoweb, в услугах футболиста заинтересована "Валенсия", однако официального предложения не поступало.

Соглашение Стураро с "Ювентусом" действует до июня 2021 года.

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