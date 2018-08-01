"Валенсия" интересуется игроком "Челси"

"Валенсия" интересуется нападающим "Челси" Миши Батшуайи, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, руководство "летучих мышей" рассчитывает убедить бельгийца перебраться на "Месталью" тем, что он сможет стабильно играть не только в национальном чемпионате, но и в Лиге Чемпионов.

Однако планам "Валенсии" может помешать новый главный тренер "Челси" Маурицио Сарри, который рассчитывает на Батшуайи в следующем сезоне.

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