"Валенсия" интересуется игроком "Челси"

Теги челсиваленсиямиши батшуайимаурицио сарри

"Валенсия" интересуется игроком "Челси"

"Валенсия" интересуется нападающим "Челси" Миши Батшуайи, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, руководство "летучих мышей" рассчитывает убедить бельгийца перебраться на "Месталью" тем, что он сможет стабильно играть не только в национальном чемпионате, но и в Лиге Чемпионов.

Однако планам "Валенсии" может помешать новый главный тренер "Челси" Маурицио Сарри, который рассчитывает на Батшуайи в следующем сезоне. 

Не пропустите: "Севилья" может усилиться форвардом "Валенсии". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Смолов сделал признание по нашумевшему ДТП

Смолов сделал признание по нашумевшему ДТП

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов