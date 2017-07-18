"Валенсия" интересуется Кондогбия

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"Валенсия" интересуется Кондогбия

Хавбек миланского "Интера" Жоффрей Кондогбия попал в сферу интересов "Валенсии", сообщает Football Espana.

По сведениям издания, "летучие мыши" хотят арендовать француза на один год с правом последующего выкупа.

24-летний Кондогбия выступает за "Интер" с 2015 года, сыграл 56 матчей и забил 2 гола. 

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