"Валенсия" интересуется Меделем

Теги валенсияинтер милангари медель

"Валенсия" интересуется Меделем

Хавбек миланского "Интера" Гари Медель попал в сферу интересов "Валенсии", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "летучие мыши" уже приступили к переговорам с 29-летним чилийцем, который не входит в планы главного тренера "нерадзурри" Лучано Спаллетти.

Стоит отметить, что СМИ за последний месяц сватали Меделя в ЦСКА, "Зенит", "Трабзонспор", "Тигрес" и "Бока Хуниорс".

Не пропустите: Диего Алвес покидает "Валенсию". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Милан" объявил о трансфере Бильи

"Милан" объявил о трансфере Бильи

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов