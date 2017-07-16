"Валенсия" интересуется Меделем

Хавбек миланского "Интера" Гари Медель попал в сферу интересов "Валенсии", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "летучие мыши" уже приступили к переговорам с 29-летним чилийцем, который не входит в планы главного тренера "нерадзурри" Лучано Спаллетти.

Стоит отметить, что СМИ за последний месяц сватали Меделя в ЦСКА, "Зенит", "Трабзонспор", "Тигрес" и "Бока Хуниорс".

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