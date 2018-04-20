"Валенсия" интересуется полузащитником "Ренна"

"Валенсия" нацелилась на полузащитника "Ренна" Санина Прцича, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, "летучие мыши" хотят подписать боснийского хавбека ближайшим летом, когда истечёт его контракт с французским клубом.

"Валенсия" готова предложить 24-летнему футболисту соглашение до 2021 года.

В этом сезоне Прцич сыграл за "Ренн" 15 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: Игрок "Валенсии" со злости разбил табло для замен. | http://soccernews.ru