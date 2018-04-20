"Валенсия" интересуется полузащитником "Ренна"
"Валенсия" нацелилась на полузащитника "Ренна" Санина Прцича, сообщает L'Equipe.
По сведениям издания, "летучие мыши" хотят подписать боснийского хавбека ближайшим летом, когда истечёт его контракт с французским клубом.
"Валенсия" готова предложить 24-летнему футболисту соглашение до 2021 года.
В этом сезоне Прцич сыграл за "Ренн" 15 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
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|Команда
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|1
|Барселона
|33
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|33
|71
|3
|Реал Мадрид
|33
|68
|4
|Валенсия
|33
|65
|5
|Бетис
|33
|55
|6
|Вильярреал
|33
|51
|7
|Севилья
|33
|48
|8
|Жирона
|33
|47
|9
|Хетафе
|33
|45
|10
|Сельта Виго
|33
|44
|11
|Реал Сосьедад
|33
|43
|12
|Эйбар
|33
|43
|13
|Атлетик Бильбао
|33
|40
|14
|Леганес
|34
|40
|15
|Алавес
|33
|38
|16
|Эспаньол
|33
|36
|17
|Леванте
|33
|34
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|34
|28
|19
|Лас Пальмас
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|Малага
|33
|17