"Валенсия" интересуется Промесом

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"Валенсия" интересуется Промесом

"Валенсия" проявляет интерес к ведущему полузащитнику "Спартака" Квинси Промесу, сообщает Marca.

По сведениям издания, в ходе вчерашнего матча Лиги Европы между "красно-белыми" и "Атлетиком" игру 26-летнего голландца просматривал скаут "летучих мышей". Напомним, что на лидера московской команды также претендует "Саутгемптон".

В этом сезоне Промес сыграл за "Спартак" 27 матчей, забил 15 голов и сделал 8 результативных передач.

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