"Валенсия" интересуется Зума

Защитник "Челси" Курт Зума попал в сферу интересов "Валенсии", сообщает Cadena Ser.

По информации ресурса, лондонский клуб рассматривает вариант с арендой футболиста, однако сам игрок хочет остаться в Англии.

В прошедшем сезоне Зума сыграл 13 матчей и отметился одной голевой передачей.

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