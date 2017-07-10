"Валенсия" интересуется Зума

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"Валенсия" интересуется Зума

Защитник "Челси" Курт Зума попал в сферу интересов "Валенсии", сообщает Cadena Ser.

По информации ресурса, лондонский клуб рассматривает вариант с арендой футболиста, однако сам игрок хочет остаться в Англии.

В прошедшем сезоне Зума сыграл 13 матчей и отметился одной голевой передачей.

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