"Валенсия" - "Краснодар": анонс и прогноз битвы Дениса Черышева против российской команды в рамках 1/8 финала ЛЕ

Теги краснодарваленсиялига европы уефа

"Валенсия" - "Краснодар": анонс и прогноз битвы Дениса Черышева против российской команды в рамках 1/8 финала ЛЕ

"Валенсия" – "Краснодар"

Стадион: "Месталья"

Начало матча: 23:00

Главный арбитр: Орель Гринфельд (Израиль)

7 марта выступления российских команд в плей-офф Лиги Европы продолжит "Краснодар". Команда Мурада Мусаева приедет в гости к "Валенсии" в рамках 1/8 финала. На предыдущей стадии "быки" совершенно неожиданно прошли леверкузенский "Байер", из-за чего грядущая встреча воспринимается с небывалым оптимизмом. Интереса добавляет еще и тот факт, что против российского клуба сразится россиянин Денис Черышев, который в последнее время имеет стабильное место в основном составе "летучих мышей".

В текущем сезоне "Валенсию" называют "королевой ничьих". В 15 из 26 матчей "летучих мышей" в Ла Лиге был зафиксирован именно ничейный исход. Если смотреть на текущую форму, то 4 из последних 5 матчей заканчивались вничью. У этого аспекта есть сразу две стороны. Во-первых, команда не проигрывает уже 11 матчей кряду во всех турнирах. Последний раз "Валенсия" терпела поражение 22 января. Во-вторых, что несколько хуже, средняя результативность "летучих мышей" в Ла Лиги находится на уровне 1 гола за игру (27 мячей в 26 играх), что при атакующих мощностях команды (стоимость атаки "Валенсии" превышает стоимость всех игроков "Краснодара") является совершенно провальным результатом. В Лиге Европы дела идут чуть лучше. На предыдущем этапе испанцы не имели особых проблем с шотландским "Селтиком", а на групповом этапе Лиги Чемпионов не смогли взять очков только в противостояниях с "Ювентусом", при этом показав компактную оборонительную игру.

Главное задание "Краснодара" заключается в том, чтобы забить на выезде, так как дома "быки" способны дать настоящий бой "Валенсии" и лучше заложить определенный фундамент уже сегодня. Интересно заметить, что после зимней паузы "быки" не добыли ни одной победы в четырех матчах (3 ничьи, 1 поражение), при этом непременно пропускали в 3 последних матчах. Как уже было сказано, на предыдущем этапе "Краснодар" выбил "Байер" за счет гостевого гола, но игра с "Валенсией", скорее всего, будет складываться совершенно по-другому, так как команды проповедуют разный стиль игры. Если "Байер" стремился полезть вперед, из-за чего оставлял огромное пространство для "бычьих" маневров, то "Валенсия" зачастую играет более компактно и не оставляет зон для контратак. В общее положение дел может вмешаться разве что домашний статус поединка, который заставит "летучих мышей" забегать вперед чаще обычного. Важно отметить, что во встрече с "Валенсией" Мусаев не сможет рассчитывать на одного из ключевых игроков центра поля – Маурисио Перрейру.

Интересные факты перед противостоянием "Валенсия" – "Краснодар"

"Валенсия" и "Краснодар" впервые встретятся на международной арене.

"Валенсия" еще никогда не проигрывала российским команда на собственном стадионе, добыв 4 победы и 1 ничью. При этом ничья касалась именно клуба из Краснодара – "Кубани". В сезоне 2013/14 россияне сыграли 1:1 на "Месталье".

"Валенсия" выиграла 6 последних встреч на "Месталье" с разницей голов 18:2.

Краснодарские "быки" еще ни разу не обыгрывали своих соперников в гостевом матче плей-офф Лиги Европы – 2 ничьи, 2 поражения.

Ориентировочные составы

"Валенсия": Нету – Васс, Паулиста, Диакхаби, Лато – Торрес, Солер, Парехо, Черышев – Гамейро, Собрино.

"Краснодар": Сафонов – Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес – Каборе, Олссон, Газинский – Вандерсон, Классон, Ари.

Прогноз на матч "Валенсия" – "Краснодар"

Букмекеры совершенно не верят в шансы "Краснодара" на выезде. На подопечных Мусаева дают коэффициент 8,3, в то время как шансы "Валенсии" оцениваются в 1,45. В случае ничьи поставленные деньги можно умножить в 4,7 раза.

"Краснодар" не является образцом реализации в текущем сезоне, так что компактная и слаженная "Валенсия" может оказаться "bulls family" не по зубам. Особенно при отсутствии связующего звена в центре поля, которым ранее был Перрейра. Мы считаем, что индивидуальный тотал "Краснодара" меньше 0,5 (1,95) можно считать хорошим вариантом для ставки. К этим аргументам можно приплюсовать еще и тот факт, что 6 из последних 7 встреч оказались "сухими" для "летучих мышей".

Прогноз Soccernews: обе команды забьют – нет (1,86).

Игорь Малиенко soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 6 марта

Главные новости дня: 6 марта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 13
2 Цюрих Цюрих 6 10
3 АЕК АЕК 6 5
4 Лудогорец Лудогорец 6 4
Группа B М О
1 Зальцбург Зальцбург 6 18
2 Селтик Селтик 6 9
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 6 7
4 Русенборг Русенборг 6 1
Группа C М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 6 11
2 Славия Прага Славия Прага 6 10
3 Бордо Бордо 6 7
4 Копенгаген Копенгаген 6 5
Группа D М О
1 Динамо Загреб Динамо Загреб 6 14
2 Фенербахче Фенербахче 6 8
3 Спартак Трнава Спартак Трнава 6 7
4 Андерлехт Андерлехт 6 3
Группа E М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 16
2 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 6 13
3 Ворскла Ворскла 6 3
4 Карабах Карабах 6 3
Группа F М О
1 Бетис Бетис 6 12
2 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 10
3 Милан Милан 6 10
4 Ф91 Дюделанж Ф91 Дюделанж 6 1
Группа G М О
1 Вильярреал Вильярреал 6 10
2 Рапид Вена Рапид Вена 6 10
3 Рейнджерс Рейнджерс 6 6
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 5
Группа H М О
1 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 6 18
2 Лацио Лацио 6 9
3 Аполлон Аполлон 6 7
4 Марсель Марсель 6 1
Группа I М О
1 Генк Генк 6 11
2 Мальме ФФ Мальме ФФ 6 9
3 Бешикташ Бешикташ 6 7
4 Сарпсборг 08 Сарпсборг 08 6 5
Группа J М О
1 Севилья Севилья 6 12
2 Краснодар Краснодар 6 12
3 Стандард Льеж Стандард Льеж 6 10
4 Акхисар Беледийе ГС Акхисар Беледийе ГС 6 1
Группа K М О
1 Динамо Киев Динамо Киев 6 11
2 Ренн Ренн 6 9
3 Астана Астана 6 8
4 Яблонец Яблонец 6 5
Группа L М О
1 Челси Челси 6 16
2 БАТЭ БАТЭ 6 9
3 Фехервар Фехервар 6 7
4 ПАОК ПАОК 6 3
Полная таблица

топ-5 тегов