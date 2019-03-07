"Валенсия" - "Краснодар": анонс и прогноз битвы Дениса Черышева против российской команды в рамках 1/8 финала ЛЕ
"Валенсия" – "Краснодар"
Стадион: "Месталья"
Начало матча: 23:00
Главный арбитр: Орель Гринфельд (Израиль)
7 марта выступления российских команд в плей-офф Лиги Европы продолжит "Краснодар". Команда Мурада Мусаева приедет в гости к "Валенсии" в рамках 1/8 финала. На предыдущей стадии "быки" совершенно неожиданно прошли леверкузенский "Байер", из-за чего грядущая встреча воспринимается с небывалым оптимизмом. Интереса добавляет еще и тот факт, что против российского клуба сразится россиянин Денис Черышев, который в последнее время имеет стабильное место в основном составе "летучих мышей".
В текущем сезоне "Валенсию" называют "королевой ничьих". В 15 из 26 матчей "летучих мышей" в Ла Лиге был зафиксирован именно ничейный исход. Если смотреть на текущую форму, то 4 из последних 5 матчей заканчивались вничью. У этого аспекта есть сразу две стороны. Во-первых, команда не проигрывает уже 11 матчей кряду во всех турнирах. Последний раз "Валенсия" терпела поражение 22 января. Во-вторых, что несколько хуже, средняя результативность "летучих мышей" в Ла Лиги находится на уровне 1 гола за игру (27 мячей в 26 играх), что при атакующих мощностях команды (стоимость атаки "Валенсии" превышает стоимость всех игроков "Краснодара") является совершенно провальным результатом. В Лиге Европы дела идут чуть лучше. На предыдущем этапе испанцы не имели особых проблем с шотландским "Селтиком", а на групповом этапе Лиги Чемпионов не смогли взять очков только в противостояниях с "Ювентусом", при этом показав компактную оборонительную игру.
Главное задание "Краснодара" заключается в том, чтобы забить на выезде, так как дома "быки" способны дать настоящий бой "Валенсии" и лучше заложить определенный фундамент уже сегодня. Интересно заметить, что после зимней паузы "быки" не добыли ни одной победы в четырех матчах (3 ничьи, 1 поражение), при этом непременно пропускали в 3 последних матчах. Как уже было сказано, на предыдущем этапе "Краснодар" выбил "Байер" за счет гостевого гола, но игра с "Валенсией", скорее всего, будет складываться совершенно по-другому, так как команды проповедуют разный стиль игры. Если "Байер" стремился полезть вперед, из-за чего оставлял огромное пространство для "бычьих" маневров, то "Валенсия" зачастую играет более компактно и не оставляет зон для контратак. В общее положение дел может вмешаться разве что домашний статус поединка, который заставит "летучих мышей" забегать вперед чаще обычного. Важно отметить, что во встрече с "Валенсией" Мусаев не сможет рассчитывать на одного из ключевых игроков центра поля – Маурисио Перрейру.
Интересные факты перед противостоянием "Валенсия" – "Краснодар"
"Валенсия" и "Краснодар" впервые встретятся на международной арене.
"Валенсия" еще никогда не проигрывала российским команда на собственном стадионе, добыв 4 победы и 1 ничью. При этом ничья касалась именно клуба из Краснодара – "Кубани". В сезоне 2013/14 россияне сыграли 1:1 на "Месталье".
"Валенсия" выиграла 6 последних встреч на "Месталье" с разницей голов 18:2.
Краснодарские "быки" еще ни разу не обыгрывали своих соперников в гостевом матче плей-офф Лиги Европы – 2 ничьи, 2 поражения.
Ориентировочные составы
"Валенсия": Нету – Васс, Паулиста, Диакхаби, Лато – Торрес, Солер, Парехо, Черышев – Гамейро, Собрино.
"Краснодар": Сафонов – Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес – Каборе, Олссон, Газинский – Вандерсон, Классон, Ари.
Прогноз на матч "Валенсия" – "Краснодар"
Букмекеры совершенно не верят в шансы "Краснодара" на выезде. На подопечных Мусаева дают коэффициент 8,3, в то время как шансы "Валенсии" оцениваются в 1,45. В случае ничьи поставленные деньги можно умножить в 4,7 раза.
"Краснодар" не является образцом реализации в текущем сезоне, так что компактная и слаженная "Валенсия" может оказаться "bull’s family" не по зубам. Особенно при отсутствии связующего звена в центре поля, которым ранее был Перрейра. Мы считаем, что индивидуальный тотал "Краснодара" меньше 0,5 (1,95) можно считать хорошим вариантом для ставки. К этим аргументам можно приплюсовать еще и тот факт, что 6 из последних 7 встреч оказались "сухими" для "летучих мышей".
Прогноз Soccernews: обе команды забьют – нет (1,86).
Игорь Малиенко | soccernews.ru
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