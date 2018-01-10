"Валенсия" – "Лас-Пальмас" - 4:0 (обзор)

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"Валенсия" – "Лас-Пальмас" - 4:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор ответного матча 1/8 финала Кубка Испании между "Валенсией" и "Лас-Пальмасом".

Видео: "Валенсия" – "Лас-Пальмас".

 

Не пропустите: Хет-трик Вьетто вывел "Валенсию" в четвертьфинал Кубка Испании. | http://soccernews.ru

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2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
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