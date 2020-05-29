"Валенсия" летом потеряет основного защитника

Центральный защитник "Валенсии" Эсекьель Гарай близок к уходу из клуба, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "летучие мыши" предлагали аргентинскому легионеру продлить на год истекающий в июне контракт, но тот ответил отказом.

Таким образом, игрок, который сейчас восстанавливается после травмы крестообразных связок правого колена, через месяц станет свободным агентом.

33-летний Гарай выступает за "Валенсию" с августа 2016 года, сыграл 114 матчей и забил 5 голов.

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