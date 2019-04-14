"Валенсия" - "Леванте": видеотрансляция левантийского дерби

В рамках 32-го тура испанской Примеры "Валенсия" примет "Леванте".

"Летучие мыши" с 46 очками идут на шестом месте в турнирной таблице. "Леванте" имеет на своем счету 33 очка и занимает 16-е место.

Начало левантийского дерби запланировано на 21:45 (мск). Видеотрансляцию поединка вы сможете посмотреть на нашем сайте.

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