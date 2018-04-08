"Валенсия" минимально обыграла "Эспаньол"
В матче 31-го тура испанской Ла Лиги "Валенсия" на своем поле минимально обыграла "Эспаньол".
"Валенсия" - "Эспаньол" - 1:0
Гол: Родриго, 7 - 1:0.
"Валенсия": Нето, Монтойя, Гарай, Габриэль, Гайя, Солер (Торрес, 89), Парехо, Кондогбия, Гедеш (Перейра, 82), Дзадза (Мина, 79), Родриго.
"Эспаньол": П. Лопес, Наварро, Эрмосо, Д. Лопес, Росельо, К. Санчес (Гранеро, 64), Дардер, Мелендо (С. Гарсия, 83), Хурадо (Баптистао, 61), Пьятти, Морено.
Напомним, ранее "Реал Сосьедад" разгромил "Жирону".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|31
|79
|2
|Атлетико Мадрид
|31
|68
|3
|Валенсия
|31
|65
|4
|Реал Мадрид
|31
|64
|5
|Бетис
|31
|49
|6
|Вильярреал
|30
|47
|7
|Севилья
|31
|46
|8
|Жирона
|31
|44
|9
|Сельта Виго
|31
|43
|10
|Эйбар
|31
|40
|11
|Хетафе
|31
|39
|12
|Реал Сосьедад
|31
|37
|13
|Атлетик Бильбао
|30
|36
|14
|Леганес
|31
|36
|15
|Эспаньол
|31
|36
|16
|Алавес
|31
|35
|17
|Леванте
|31
|31
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|31
|23
|19
|Лас Пальмас
|31
|21
|20
|Малага
|31
|17