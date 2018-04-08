"Валенсия" минимально обыграла "Эспаньол"

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"Валенсия" минимально обыграла "Эспаньол"В матче 31-го тура испанской Ла Лиги "Валенсия" на своем поле минимально обыграла "Эспаньол".

"Валенсия" - "Эспаньол" - 1:0

Гол: Родриго, 7 - 1:0.

"Валенсия": Нето, Монтойя, Гарай, Габриэль, Гайя, Солер (Торрес, 89), Парехо, Кондогбия, Гедеш (Перейра, 82), Дзадза (Мина, 79), Родриго.

"Эспаньол": П. Лопес, Наварро, Эрмосо, Д. Лопес, Росельо, К. Санчес (Гранеро, 64), Дардер, Мелендо (С. Гарсия, 83), Хурадо (Баптистао, 61), Пьятти, Морено.

Напомним, ранее "Реал Сосьедад" разгромил "Жирону"

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3 Валенсия 31 65
4 Реал Мадрид 31 64
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6 Вильярреал 30 47
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15 Эспаньол 31 36
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