"Валенсия" минимально переигрывает "Леганес"

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"Валенсия" минимально переигрывает "Леганес"В матче 30-го тура испанской Ла Лиги "Валенсия" в гостях минимально обыграла "Леганес".

"Леганес" - "Валенсия" - 0:1

Гол: Родриго, 62 - 0:1.

"Леганес": Куэльяр, Салдуа, Бустинса, Муньос (Бовю, 73), Сиовас, Рико, Рамос (Эль-Жар, 79), Перес, Габриэль (Наранхо, 90), Эрасо, Амрабат.

"Валенсия": Доменек, Везу, Габриэль, Гарай, Гайя, Солер (Торрес, 65), Парехо, Кондогбия, Гедеш (Перейра, 80), Родриго, Дзадза (Вьетто, 70).

Напомним, ранее "Эспаньол" и "Алавес" голов не забили. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона 30 76
2 Атлетико Мадрид 30 67
3 Реал Мадрид 30 63
4 Валенсия 30 62
5 Вильярреал 30 47
6 Севилья 30 46
7 Жирона 30 44
8 Бетис 29 43
9 Сельта Виго 30 40
10 Эйбар 30 40
11 Хетафе 29 39
12 Атлетик Бильбао 30 36
13 Эспаньол 30 36
14 Леганес 30 36
15 Реал Сосьедад 30 34
16 Алавес 30 32
17 Леванте 30 28
18 Лас Пальмас 30 21
19 Депортиво Ла-Корунья 30 20
20 Малага 30 17
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