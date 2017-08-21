"Валенсия" может арендовать полузащитника ПСЖ

Атакующий полузащитник ПСЖ Гонсалу Гедеш в ближайшее время может стать игроком "Валенсии", сообщает ESPN.

По сведениям издания, "летучие мыши" арендуют 20-летнего португальца, который в виду значительного усиления атакующей линии оказался не нужен парижскому клубу.

Напомним, что ПСЖ купил Гедеша в январе 2017 года у "Бенфики" за 30 миллионов евро. В активе перспективного хавбека 13 сыгранных матчей и 1 результативная передача.

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