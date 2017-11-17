"Валенсия" может надолго потерять своего лучшего бомбардира

Форвард "Валенсии" Симоне Дзадза может надолго угодить в лазарет, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 26-летнему футболисту, получившему в расположении сборной Италии рецидив травмы колена, может понадобиться операция.

"Иногда колено Симоне блокируется, и он не может играть. Сейчас с ним всё хорошо, но на определённом этапе ему потребуется операция. Консервативными методами это нельзя вылечить" - пояснил ситуацию главный тренер "летучих мышей" Марселино Гарсия Тораль.

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