"Валенсия" может отправить Гарая в дубль

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"Валенсия" может отправить Гарая в дубль

"Валенсия" продолжает переговоры со "Спартаком" по переходу защитника Эсекьеля Гарая.

Сам аргентинец уже дал согласие на переход в московскую команду, однако клубы пока не могут договориться о деталях сделки - "красно-белые" хотят арендовать центрбека, а "летучие мыши" настаивают на полноценном трансфере.

Кроме того, как сообщает AS, "Валенсия" готова отправить Гарая в дубль, если он до закрытия трансферного окна не покинет "Месталью". 

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