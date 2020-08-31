"Валенсия" может перехватить трансферную цель "Барселоны"

"Валенсия" проявляет интерес к французскому полузащитнику лондонского "Арсенала" Маттео Гендузи, сообщает Super Deporte.

По сведениям издания, испанский клуб намерен арендовать футболиста на год с правом последующего выкупа.

Напомним, что главный тренер "Арсенала" Микель Артета не рассчитывает на Гендузи из-за его поведения.

Ранее сообщалось, что "Барселона" готова отдать бразильца Филиппе Коутиньо в обмен на Гендузи, но трансфер так и не состоялся.

В прошлом сезоне 21-летний Гендузи провел за "Арсенал" 34 матча во всех турнирах и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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