"Валенсия" может перехватить трансферную цель "Барселоны"
"Валенсия" проявляет интерес к французскому полузащитнику лондонского "Арсенала" Маттео Гендузи, сообщает Super Deporte.
По сведениям издания, испанский клуб намерен арендовать футболиста на год с правом последующего выкупа.
Напомним, что главный тренер "Арсенала" Микель Артета не рассчитывает на Гендузи из-за его поведения.
Ранее сообщалось, что "Барселона" готова отдать бразильца Филиппе Коутиньо в обмен на Гендузи, но трансфер так и не состоялся.
В прошлом сезоне 21-летний Гендузи провел за "Арсенал" 34 матча во всех турнирах и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: "Ливерпуль" готов продать Вейналдума в "Барселону" ради другого трансфера. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
В Испании назвали даты матчей между "Барселоной" и "Реалом"
-
Генрих Мхитарян стал полноценным игроком "Ромы"
-
Левандовски высказался о победе Иммобиле в борьбе за "Золотую бутсу"
-
В РПЛ может быть изменен лимит на легионеров
-
Джорджо Кьеллини рассказал, когда завершит карьеру
-
В новом клубе Миранчука произошла вспышка коронавируса
-
Гонсало Игуаин может перейти в клуб Бекхэма
-
"Валенсия" может перехватить трансферную цель "Барселоны"
-
Джек Грилиш впервые вызван в сборную Англии
-
Джикия рассказал, как он воспринял слова Федуна о возможном снятии "Спартака" с РПЛ
-
1
"Барселона" предложит Лионелю Месси новый контракт
-
Капелло оценил шансы Миранчука заиграть в чемпионате Италии
-
3
"Барселона" сообщила Месси условие для его ухода
-
1
"Рука об руку". Девушка Роналду выложила семейное фото с португальцем и детьми
-
1
"Манчестер Сити" готовится к презентации Лионеля Месси
-
2
Иван Ракитич возвращается в "Севилью". Он подпишет трехлетний контракт
-
1
Роберт Левандовски рассказал, когда он завершит карьеру
-
Дзюба похвалил Миранчука за решение перейти в "Аталанту"
-
Каррера поделился мнением о лидерстве "Спартака" в РПЛ
-
3
СМИ: Месси больше не считает себя игроком "Барселоны"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18