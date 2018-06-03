"Валенсия" может подписать брата Азара

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"Валенсия" может подписать брата Азара

Вингер менхенгладбахской "Боруссии" Торган Азар попал в сферу интересов "Валенсии".

Как сообщает Calciomercato, "летучие мыши" переключатся на бельгийца, если им не удастся выкупить у ПСЖ Гонсалу Гедеша. Напомним, что парижане запросили за игрока 80 миллионов евро.

Отмечается, что "Валенсия" оценивает Азара в 30 миллионов евро.

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