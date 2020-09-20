"Валенсия" может подписать голкипера "Манчестер Юнайтед"

"Валенсия" проявляет интерес к аргентинскому вратарю "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро, сообщает Mirror.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Летучие мыши" готовы заплатить за игрока шесть миллионов евро. Манкунианцы могут отпустить Ромеро из-за большой конкуренции на вратарской позиции.

33-летний Ромеро выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2015 года. Всего он провел за английский клуб 61 матч во всех турнирах и пропустил 27 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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