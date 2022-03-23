"Валенсия" может подписать лидера "Эльче"

Фото: твиттер Мильи\Автор неизвестен

"Валенсия" заинтересована в приглашении атакующего полузащитника "Эльче" Пере Мильи, сообщает Radio Marca Valencia.

По информации источника, контракт испанца истекает этим летом, "Валенсия" знает об этом, а сам игрок хочет дождаться предложения от "летучих мышей".

Отмечается, что спортивный директор Корона и главный тренер команды Хосе Бордалас уже дали свое добро на трансфер. В клубе также приветствуют подписание Мильи, однако окончательное решение ещё не принято.

В нынешнем сезоне Милья сыграл в 24 матчах "Эльче" в Ла Лиге, в которых набрал 10 очков по системе гол+пас. На его счету 7 забитых мячей и три ассиста.

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