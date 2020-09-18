"Валенсия" может подписать украинского форварда

В скором времени главный тренер "Валенсии" Хави Грасия получит список футболистов, которые могут усилить команду до закрытия трансферного окна.

По информации Plaza Deportivo, в шорт-лист "летучих мышей" среди прочих попал нападающий "Альбасете" Роман Зозуля.

Помимо украинца в "Валенсии" могут оказаться Кевин-Принс Боатенг, Дэниел Старридж и другие.

30-летний Зозуля выступает за "Альбасете" с 2017 года, сыграл 106 матчей, забил 24 гола и сделал 10 ассистов. Его рыночная стоимость - 725 тысяч евро.

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