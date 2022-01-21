"Валенсия" может подписать защитника "Атлетика"

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"Валенсия" может подписать защитника "Атлетика"

Фото: инстаграм Нуньеса\Автор неизвестен

"Валенсия" продолжает поиски вариантов для усиления линии обороны в январское трансферное окно.

Как сообщает инсайдер Маттео Моретто, "летучие мыши" сделали предложение защитнику "Атлетика" Бильбао Унаи Нуньесу, который летом имел возможность подписать контракт с "Фиорентиной".

По информации источника, главный тренер "Атлетика" Марселино видит в нем четвертого центрального защитника и дал добро на его уход.

Отмечается, что "Валенсия" еще не достигла полного соглашения с баскским клубом, но это тот игрок, который подходит клубу и на спортивном, и экономическом уровнях.

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