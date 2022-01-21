"Валенсия" может подписать защитника "Атлетика"
Фото: инстаграм Нуньеса\Автор неизвестен
"Валенсия" продолжает поиски вариантов для усиления линии обороны в январское трансферное окно.
Как сообщает инсайдер Маттео Моретто, "летучие мыши" сделали предложение защитнику "Атлетика" Бильбао Унаи Нуньесу, который летом имел возможность подписать контракт с "Фиорентиной".
По информации источника, главный тренер "Атлетика" Марселино видит в нем четвертого центрального защитника и дал добро на его уход.
Отмечается, что "Валенсия" еще не достигла полного соглашения с баскским клубом, но это тот игрок, который подходит клубу и на спортивном, и экономическом уровнях.
Также не пропустите: "Манчестер Юнайтед" вышел из гонки за Холандом. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Бордалас поделился ожиданиями от матча против "Атлетико"
-
"Рубин" не хочет платить Деспотовичу за расторжение контракта
-
"Барселона" хочет подписать нападающего после травмы Фати
-
Гайя продлит контракт с "Валенсией". Игрока хочет "Барселона"
-
УЕФА ожидает роста стоимости телевизионных прав Лиги чемпионов с внедрением нового формата
-
"Валенсия" может подписать защитника "Атлетика"
-
"Манчестер Сити" близок к подписанию Хулиана Альвареса
-
Стал известен номер, под которым будет играть Сергеев в "Зените"
-
В Манчестере вновь ограбили дом футболиста
-
Бенедетто вернулся в "Боку Хуниорс"
-
Бенедетто вернулся в "Боку Хуниорс"
-
Официально: Лисакович перешёл из "Локомотива" в "Рубин"
-
Рюдигер хочет заработать 55 миллионов евро по новому контракту с "Челси"
-
Газизов отреагировал на информацию о его желании вернуться в "Спартак"
-
"Манчестер Юнайтед" вышел из гонки за Холандом
-
"Крылья Советов" заинтересованы в аренде нападающего "Рубина"
-
Кроос высмеял жёлтую карточку, показанную ему в матче с "Эльче"
-
"Краснодар" расторг контракт с сербским защитником
-
Вермален завершил карьеру и стал тренером сборной Бельгии
-
"Спартак" объявил о продлении контракта с Игнатовым
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14