"Валенсия" может подписать защитника "Барселоны"
Фото: инстаграм Мингесы\Автор неизвестен
"Валенсия" заинтересована в переходе защитника "Барселоны" Оскара Мингесы, сообщает журналист Фернандо Поло.
По информации источника, Мингеса — хороший вариант для "Валенсии", так как он может играть как крайним, так и центральным защитником.
Отмечается, что защитник ценит и заинтересован в предложении, учитывая, что в "Барсе" на него не слишком рассчитывает Хави.
Однако у "Барселоны" есть потери в обороне (Эрик Гарсия, Умтити и Сержи Роберто травмированы), из-за которых ему сейчас сложно будет уйти.
Сообщается, что все еще неизвестно, что главный тренер команды Хави и спортивный директор Матеу Алемани думают об этом предложении Мингесы.
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