"Валенсия" может подписать защитника "Барселоны"

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"Валенсия" может подписать защитника "Барселоны"

Фото: инстаграм Мингесы\Автор неизвестен

"Валенсия" заинтересована в переходе защитника "Барселоны" Оскара Мингесы, сообщает журналист Фернандо Поло.

По информации источника, Мингеса — хороший вариант для "Валенсии", так как он может играть как крайним, так и центральным защитником. 

Отмечается, что защитник ценит и заинтересован в предложении, учитывая, что в "Барсе" на него не слишком рассчитывает Хави. 

Однако у "Барселоны" есть потери в обороне (Эрик Гарсия, Умтити и Сержи Роберто травмированы), из-за которых ему сейчас сложно будет уйти. 

Сообщается, что все еще неизвестно, что главный тренер команды Хави и спортивный директор Матеу Алемани думают об этом предложении Мингесы. 

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