"Валенсия" может продать одного из своих лидеров

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"Валенсия" может продать одного из своих лидеровФото: инстаграм Гедеша/Автор неизвестен

Вингер "Валенсии" Гонсалу Гедеш может стать игроком "Вулверхэмптон", сообщает Goal.

По информации источника, "волки" уже договорились с футболистом. Английский клуб собирался предложить "Валенсии" около 25-30 миллионов евро. "Валенсия" не намерена терять Гедеша, но должна найти способ сбалансировать финансовое положение, а отношения владельца "летучих мышей" Питера Лима с агентом игрока Жорже Мендешом могут ускорить переход в "Вулверхэмптон".

В прошедшем сезоне Гедеш сыграл в 34 матчах за "Валенсию" во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и семью результативными передачами.

Он перешел в стан левантийцев летом 2018 года из "Пари Сен-Жермен" за 40 миллионов евро.

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