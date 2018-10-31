"Валенсия" на месяц потеряла своего лидера

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"Валенсия" на месяц потеряла своего лидера

"Валенсия" на месяц потеряла своего ведущего полузащитника Дани Парехо, сообщает AS.

По сведениям издания, 29-летний хавбек пропустит около четырёх недель из-за проблем с мышцами живота.

В этом сезоне Парехо сыграл за "Валенсию" 12 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Не пропустите: "Валенсия" обыграла "Эбро" в первом матче 1/16 финала Кубка Испании. | http://soccernews.ru

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