"Валенсия" на месяц потеряла своего лидера

"Валенсия" на месяц потеряла своего ведущего полузащитника Дани Парехо, сообщает AS.

По сведениям издания, 29-летний хавбек пропустит около четырёх недель из-за проблем с мышцами живота.

В этом сезоне Парехо сыграл за "Валенсию" 12 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

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