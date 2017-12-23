"Валенсия" на своем стадионе уступила "Вильярреалу"

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"Валенсия" на своем стадионе уступила "Вильярреалу"

В рамках 17-го тура испанской Примеры "Вильярреал" одержал победу над "Валенсией".

"Валенсия" – "Вильярреал" 0:1

Гол: Бакка, 24 - 0:1

"Валенсия": Нето, Габриэл, Тони Лато (Санти Мина, 69), Монтойя, Гарай, Перейра, Парехо, Кондогбиа, Гонсалу Гедеш, Родриго, Дзадза.

"Вильярреал": Асенхо, Руис, Альваро Гонсалес, Марио Гаспар, Рукавина, Кастильехо (Сориано, 68), Родри Эрнандес, Форнальс, Тригерос, Бакка (Раба, 55), Бакамбу (Черышев, 80).

Предупреждения: Кондогбиа (15), Форнальс (27), Альваро Гонсалес (39), Парехо (45), Тригерос (54), Дзадза (58), Рукавина (62), Габриэл (81), Нето (82), Монтойя (90).

Удаления: Дзадза (60), Тригерос (83). | http://soccernews.ru

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3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
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