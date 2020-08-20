"Валенсия" нацелилась на бразильца из "Манчестер Юнайтед"

"Валенсия" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Андреасу Перейре, сообщает ESPN.

По сведениям издания, испанский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Хавбек готов сменить клуб, так как не имеет твердого места в основном составе манкунианцев. Игроком также интересуется "Бенфика".

В минувшем сезоне 24-летний Перейра провел за "Манчестер Юнайтед" 40 поединков во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с манкунианцами действует до лета 2023 года.

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