"Валенсия" нацелилась на Диего Косту

Теги валенсиядиего костатрансферы

"Валенсия" нацелилась на Диего Косту

Фото инстаграм Диего Косты

У известного испанского нападающего Диего Косты появился ещё один вариант продолжения карьеры.

По информации журналиста Экрема Конура, в услугах 33-летнего футболиста заинтересована "Валенсия".

"Летучие мыши" готовы заключить с экс-форвардом "Атлетико" и "Челси" контракт до конца сезона.

Коста в середине января расторг соглашение с "Атлетико Минейро", за который выступал с августа 2021 года, и сейчас является свободным агентом.

Не пропустите: "Валенсия" хочет арендовать форварда "Тоттенхэма". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Президенты "Аталанты" и "Лацио" обсуждают аренду Миранчука

Президенты "Аталанты" и "Лацио" обсуждают аренду Миранчука

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов