"Валенсия" нацелилась на Диего Косту

Фото инстаграм Диего Косты

У известного испанского нападающего Диего Косты появился ещё один вариант продолжения карьеры.

По информации журналиста Экрема Конура, в услугах 33-летнего футболиста заинтересована "Валенсия".

"Летучие мыши" готовы заключить с экс-форвардом "Атлетико" и "Челси" контракт до конца сезона.

Коста в середине января расторг соглашение с "Атлетико Минейро", за который выступал с августа 2021 года, и сейчас является свободным агентом.

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