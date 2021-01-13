"Валенсия" нацелилась на голкипера "Манчестер Юнайтед"

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"Валенсия" нацелилась на голкипера "Манчестер Юнайтед"

"Валенсия" проявляет интерес к аргентинскому вратарю "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро, сообщает Estadio Deportivo.

По сведениям издания, испанский клуб намерен приобрести голкипера в зимнее трансферное окно. В составе "Валенсии" аргентинец может заменить травмированного Яспера Силлессена. Контракт Ромеро с манкунианцами истекает летом 2021 года, поэтому он может достаться испанцам за небольшую сумму или бесплатно.

В нынешнем сезоне Ромеро не заявлен за "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии и еврокубках, поэтому не провел за английский клуб ни одного матча.

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