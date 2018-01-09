"Валенсия" нацелилась на хавбека "Арсенала"

Полузащитник "Арсенала" Франсис Коклен попал в сферу интересов "Валенсии", сообщает Goal.com.

По информации ресурса, "летучие мыши" намерены арендовать 26-летнего француза до лета 2018 года с опцией последующего выкупа.

В этом сезоне Коклен сыграл за "Арсенал" 13 матчей и сделал 1 результативную передачу.

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