"Валенсия" нацелилась на хавбека "Барселоны"

"Валенсия" нацелилась на полузащитника каталонской "Барселоны" Андре Гомеша, информирует sport.es.

Так, по сведениям издания, "летучие мыши" заинтересованы в возвращении на "Месталью" 24-летнего хавбека. Однако загвоздкой на пути этого перехода могут стать разногласия в способах его осуществления - "сине-гранатовые" желают продать права на португальца, а "Валенсия" готова взять игрока в аренду с правом последующего выкупа.

Напомним, "Барселона" может сделать Головина приоритетом для укрепления своей средней линии. | soccernews.ru